ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي





يسعي النادى الأهلى لحسم موقف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تولى المدرب بيتسو موسيمانى قيادة الفريق.





وأكد الاعلامي عمر ربيع ياسين على دخول الجنوب افريقي ريفالدو كويتزي مدافع صن داونز حسابات النادي الاهلي من اجل التعاقد معه في فتره الانتقالات المقبله لتدعيم خط دفاع الفريق".





وجاء ذلك عقب التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز بقياده المارد الأحمر لمدة موسمين".





في الوقت ذاته خرج أحمد سامي مدافع طلائع الجيش من حسابات النادي نهائيا، وتم تجميد المفاوضات معه من اجل انضمامه للفريق.



