موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
رونالد كومان
رونالد كومان
أنس عبد الغني
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يترقب عشاق البارسا موعد مباراة برشلونة المقبلة وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الاسباني عندما يستضيف فريق إشبيلية علي ملعب كامب نو.

ويدخل البرسا اللقاء أمام اشبيلية بعد تحقيقه الفوز في جولتين متتاليتين تحت القيادة الفنية لكومان حيث سحق فياريال برباعية نظيفة ثم حقق فوزا كبيرا علي فريق سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعه، ليرتفع رصيده إلي ست نقاط ويتبقي له مباراتين مؤجلتين.

بينما يأتي موقف إشبيلية مثل البرسا حيث خاض مواجهتين واستطاع تحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز على قادش بثلاثية مقابل هدف وفي الجولة الماضية بانتصار صعب أمام ليفانتي.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية القادمة الدوري الاسباني
من المتوقع أن تنطلق مباراة برشلونة واشبيلية القادمة الدوري الاسباني يو الاحد القادم الموافق 4 من شهر اكتوبر 2020 في تمام الساعة التاسعة مساء.

تشكيل برشلونة المتوقع:
حراسة المرمى: نيتو
الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا
الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو
الهجوم: ليو ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

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موعد مباراة برشلونة تشكيل برشلونة اشبييلية

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