موعد أول تدريب لـ"موسيماني" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
Advertisements
يقود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مران له مع الفريق الأحمر مساء اليوم الجمعة.

ويبدأ المدرب الجنوب إفريقي وجهازه المعاون الجديد مهمته بشكل رسمي مع الفريق الأحمر مساء اليوم بقيادة مران الفريق الأحمر على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعدما تم تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأحمر خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ووصل موسيماني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وكان في استقباله أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة اول تدريب الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

موعد أول تدريب لـ"موسيماني" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة

منذ 33 دقيقة

مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 10 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

09:01 ص

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

08:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟