موعد أول تدريب لـ"موسيماني" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
علي نبوي
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يقود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مران له مع الفريق الأحمر مساء اليوم الجمعة.
ويبدأ المدرب الجنوب إفريقي وجهازه المعاون الجديد مهمته بشكل رسمي مع الفريق الأحمر مساء اليوم بقيادة مران الفريق الأحمر على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعدما تم تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأحمر خلفا للسويسري رينيه فايلر.
ووصل موسيماني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وكان في استقباله أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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