طقس الجمعة .. حار على جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 32

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 32 والصغرى 23
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25
دمياط العظمى 29 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23
السويس العظمى 33 والصغرى 24
العريش العظمى 31 والصغرى 24
طابا العظمى 34 والصغرى 27
سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 17 
شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26
الغردقة العظمى 36 والصغرى 28
الفيوم العظمى 33 والصغرى 24
بني سويف العظمى 34 والصغرى 25
المنيا العظمى 35 والصغرى 25 
أسيوط العظمى 34 والصغرى 25

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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