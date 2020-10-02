وكيل أعمال جورجينيو يكشف حقيقة رغبته في الرحيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
جورجينيو
جورجينيو
ريهام عبد المحسن
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نفى جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدمات موكله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة 90 دقيقة العالمية بأن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان كان قد أكد أكثر من مرة حاجته في التعاقد مع لاعب خط وسط قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جواو سانتوس في تصريحات لشبكة 90 دقيقة العالمية:" جورجينيو يتبقى في عقده مع تشيلسي أكثر من موسمين".

وأضاف:"لقد تردد في الفترة الأخيرة اهتمام باريس سان جيرمان وآرسنال بالتعاقد مع جورجينيو لكن لم يتقدم أي منهما بعرض رسمي لشراء اللاعب".

وتابع:"سوق الانتقالات سيغلق في 5 أكتوبر المقبل وكلما مر الوقت أصبح من الصعب إتمام صفقة مهمة".

واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً:"لذلك كل ما يتردد في الفترة الأخيرة ما هو إلا شائعات، جورجينيو سعيد مع تشيلسي وبدأ الموسم بآداء مميز وأصبح القائد الثاني للفريق".

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