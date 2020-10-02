أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، عن تواصله مع الجنوب إفريقى موسيمانى المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، من أجل معرفة رؤيته وانطباعاته عن الفريق.





وأبدى الجنوب أفريقي بعض التحفظات على الحالة الدفاعية لفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، وذلك في ظل كثرة الأخطاء التي يرتكبها عناصر خط الدفاع فى عملية الرقابة والتمركز خلال العديد من المباريات.





وتقع أزمة كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء وذلك من وجهة نظر موسيماني، بشأن عدم إنهاء الهجمة بشكل جيد، لافتًا إلى أن ذلك يتسبب فى إهدار جزء كبير من مجهود الفريق رغم السيطرة والاستحواذ.





وقد تعاقد النادى الأهلى مع موسيمانى لمدة موسمين، وذلك من أجل خلافة السويسرى رينيه فايلر المدير لإدارة القلعة الحمراء.



