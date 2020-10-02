مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبد القادر عرابي
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كشف عمرو محب، مترجم المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حقيقة رحيله عن الأحمر، من أجل تدريب بيراميدز.

وأعلن الأهلي رسمياً، اليوم الخميس، رحيل فايلر عن القلعة الحمراء بموجب الشرط الجزائي الذي يمنحه الرحيل يوم 1 أكتوبر.

وقال محب في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فايلر لديه عروض مغرية عديدة خارج مصر، ولا أعتقد أنه سيدرب نادي بيراميدز".

وأردف: "فايلر لديه عروض مغرية من بلجيكا وسويسرا وبعض أندية الخليج".

وأوضح محب، أن فايلر مستاء من حصول بعض الجماهير على رقم هاتفه وقيامها بتوجيه السباب ضده من خلال بعض الرسائل.

وقام الأهلي رسكياً بإسناد المهمة للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز، لتدريب النادي لأهلي.

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