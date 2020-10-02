سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 2-10-2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 2-10-2020 مع الأجازة الأسبوعية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18  جنيه للشراء .
4.21  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.11  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.11   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12   جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.09   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.16  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 4.11  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.
 

أخبار تهمك

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 22 ساعة

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

08:29 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟