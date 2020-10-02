كاتب مصري ضمن لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

افتتح أمس في دار السينما "روسيا" بالعاصمة مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ42 بعرض فيلم "الزلاجات الفضية" الدرامي للمخرج الروسي ، ميخائيل لوكشين .

ويروي الفيلم الذي سيعرض في دور السينما الروسية في ديسمبر المقبل قصة الحب بين فتاة فقيرة وابن مسؤول حكومي في بطرسبورغ نهاية القرن الـ19.

ويضم برنامج المهرجان الرئيسي 13 فيلما سينمائيا تمثل روسيا ورومانيا والبرازيل وتركيا وغيرها من البلدان، بما في ذلك فيلم "التوجيهات" البرازيلي من إخراج ، لازارو راموس، فيلم "المصير" الكازاخستاني من إخراج جانا إيسانبايفا، فيلم "يوميات الحصار" الروسي من إخراج أندريه زايتسيف، فيلم "في الظل" التركي من إخراج أردم تيباغوز، فيلم "العروس العقيمة " الهندي من إخراج جادابا ماخانتا، فيلم "ابنة الصياد" الروسي الأذربيجاني من إخراج  اسماعيل سفرالي وغيرها.

وضم  برنامج الأفلام الوثائقية 9 أفلام، بما فيها  فيلم " إنسان مبتهج " من إخراج الروسي المخضرم  أندريه كونتشالوفسكي وفيلم "القرم السمائي" من إخراج الروسي، سيرغي ديبيجيف.

أما لجنة التحكيم فترأسها المخرج الروسي المعروف تيمور بيكمامبيتوف. وضمت عضويتها الناقد السينمائي البريطاني برايان فواينر، الكاتب المصري محمود سليمان، المنتج السينمائي الروماني ألكسندر يوردانيسكو، الممثلة الروسية مارينا ألكسندروفا.

وستعرض أفلام المهرجان في دار السينما "أكتوبر" وشبكة دور السينما "موسكينو" ومركز الأفلام السينمائية والقاعات السينمائية التابعة لمتحف "تريتياكوف".

وفرض وباء "كوفيد – 19 قيودا" على مشاهدي المهرجان حيث يمنع حضور أكثر من 200 مشاهد في قاعة سينمائية واحدة.

كما أجبرت التطورات الأخيرة في قره باغ منظمي المهرجان على حذف فيلم " باب الجنة " من إخراج المخرج الأرمني ، جيفان أفيتيسيان من قائمة الأفلام المخطط لعرضها في المهرجان، إذ أن سيناريو الفيلم يطال الأوضاع المتفاقمة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وآذربيجان. وكان يفترض أن يعرض الفيلم الذي شارك في تصويره عدد من البلدان  خارج برنامج المهرجان.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي الدولي يقام كل عام في موسكو منذ عام 2000 برئاسة المخرج الروسي المشهور والحائز العديد من الجوائز الدولية والسوفيتية والروسية، نيكيتا ميخالكوف.

وستستمر أعمال المهرجان لغاية 8 أكتوبر الجاري.



أخبار تهمك

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 18 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 8 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 13 ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ 38 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 22 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

08:29 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟