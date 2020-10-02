"2020".. ألبوم جديد لفريق بون جوفي يطرح تساؤلات عن "كورونا"

يتناول المغني الأمريكي جون بون جوفي القضايا الساخنة في الولايات المتحدة مثل جائحة فيروس كورونا والعلاقات العرقية وعنف الشرطة في ”2020“ ألبوم فريقه ”بون جوفي“ الخامس عشر والأحدث، لكنه يقول إنه يطرح تساؤلات دون أن ينحاز لطرف.





وقال لتلفزيون رويترز ”أقول إن هذا موضوعي وليس سياسي... لا أنحاز إلى أي طرف“. لكنه أضاف ”حاولت أن أعتبر نفسي شاهدا على التاريخ. وإذا كنت أشاهد التاريخ فقط، يمكنني تدوين الحقائق وربما أطرح تساؤلا“.





وتأسس فريق الروك بون جوفي، الذي أُدرج في قاعة مشاهير الروك آند رول عام 2018، في 1983 ولا يزال واحدا من أكبر الفرق في صناعة الموسيقى الأمريكية.



