مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد للتعاقد مع صفقة هامة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويكثف مانشستر يونايتد من مفاوضاته للتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة الحالية.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سانشو مصر على الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة الحالية.

وأضافت، أن إدارة دورتموند قد ترضح لطلب اللاعب، وتخفض المبلغ المالي المطلوب للتخلي عن اللاعب.


وتشير التقارير، أن دورتموند قد يوافق على بيع اللاعب مقابل 95 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل من المبلغ السابق، الذي كان يفوق مبلغ 105 مليون جنيه إسترليني.

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