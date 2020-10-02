ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

 
حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 64 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 79 نقطة وحسم لقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 33 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري في الجولة 31 :-

1- الأهلي 79 نقطة.
2- الزمالك 64 نقطة.
3- بيراميدز 57 نقطة.
4- المقاولون العرب 52 نقطة.
5- انبي 44 نقطة.
6- سموحة 43 نقطة.
7- المقاصة 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
9- طلائع الجيش 34 نقطة.
10- نادي أسوان 34 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 34 نقطة
12- الإسماعيلي 34 نقطة.
13- الجونة 34 نقطة.
14- المصري 33 نقطة
15- وادي دجلة 31 نقطة.
16- حرس الحدود 30 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 8 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

12:37 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟