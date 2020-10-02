ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي





حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.





هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 64 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 79 نقطة وحسم لقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.





بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 33 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري في الجولة 31 :-





1- الأهلي 79 نقطة.

2- الزمالك 64 نقطة.

3- بيراميدز 57 نقطة.

4- المقاولون العرب 52 نقطة.

5- انبي 44 نقطة.

6- سموحة 43 نقطة.

7- المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

9- طلائع الجيش 34 نقطة.

10- نادي أسوان 34 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة.

13- الجونة 34 نقطة.

14- المصري 33 نقطة

15- وادي دجلة 31 نقطة.

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.



