الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا

هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بعقوبات ما لم تتخل عن استفزازاتها، لافتة إلى أنها ستقوم بما يلزم إذا واصلت تركيا التنقيب، وفقا لما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.





وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن القمة الأوروبية، حددت ديسمبر موعدا لمراجعة كافة المقاربات بشأن تركيا، لافتا إلى أن الاتحاد سيقوم بما يلزم إذا واصلت تركيا التنقيب، موضحا أنهم اتفقوا حول استراتيجية ازدواج الحوار والحزم.



