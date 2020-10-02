الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
الفجر
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هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بعقوبات ما لم تتخل عن استفزازاتها، لافتة إلى أنها ستقوم بما يلزم إذا واصلت تركيا التنقيب، وفقا لما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن القمة الأوروبية، حددت ديسمبر موعدا لمراجعة كافة المقاربات بشأن تركيا، لافتا إلى أن الاتحاد سيقوم بما يلزم إذا واصلت تركيا التنقيب، موضحا أنهم اتفقوا حول استراتيجية ازدواج الحوار والحزم.
وأضاف "ميشيل"، أن الحوار مع تركيا مشروط بوقفها الأعمال أحادية الجانب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد استئناف مسار حل أزمة قبرص تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا: "ندعم الحوار في نطاق الاحترام المطلق للقيم الأوروبية".
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