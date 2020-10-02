البدري يوضح أسباب ضعف اللاعب المحلي













طالب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بتقليل عدد المحترفين الأجانب في أندية الدوري المصري.





وأرجع ذلك إلى أن وجود عدد كبير منهم في أندية الدوري المصري، يقلل فرص اللاعب المحلي في المشاركة وبالتالي انخفاض مستواه.





وعبر البدري في تصريحات له عبر قناة أون تايم سبورت، عن حزنه الشديد بسبب اعتماد الأندية المصرية بشكل كلي على الأجانب، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لا تسمح بالتجارب في ظل احتياج المنتخب الوطني لحسم التأهل لأمم إفريقيا المقبلة.



