الأزمات تتواصل داخل برشلونة والتغيير على الأبواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة ترغب في تقديم استقالاتهم، وذلك بسبب إجراءات سحب الثقة منهم.




وفي وقت سابق قرر برشلونة إجراء تشكيل لجنة، لفرز التوقيعات التي جمعتها المعارضة، لسحب الثقة من الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.




ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيقوم تحديد مجموعة من مديري فريق برشلونة، وهي لم تقل عن 14 عضوًا من أعضاء إدارة الفريق، لتقديم استقالاتهم، وذلك إذا تم الاستقرار على سحب الثقة منهم بالفعل".




وواصل:"هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الإدارة، يرغبون في الرحيل، لكنهم يرون أن بدافع الولاء، يجب أن يكونوا بجوار رئيس النادي حتى اللحظة الأخيرة".





وأضاف:"لكن يرفض مساعدو بارتوميو أن يكونوا أول من يطاح به بهذه الطريقة، في تاريخ برشلونة، لذا يرون أنه يجب عليهم الاستقالة، في ظل رفض الجمعية العمومية للنادي تواجدهم".




ويذكر أن يفحص البارسا حاليا أكثر من 20 ألف توقيع، لسحب الثقة من مجلس بارتوميو، وفي حال وجود 16521 توقيعا صحيحا، سيجرى الاستفتاء على الإطاحة بالمجلس بعدد من الإدارة، الذي يجب أن يحظى بتأييد ما لا يقل عن ثلثي الأصوات.

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