البدري يوضح معايير اختيار قائد المنتخب من وجهة نظره

















أوضح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، معايير اختيار قائد المنتخب لمنحه شارة القيادة.





وأكد البدري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه لا يفضل أن يتم منح شارة القيادة في المنتخب وفقا للأقدمية، وهو النظام المعمول به حاليا، مشيرا إلى أنه لابد من الاختيار طبقا للشخصية.





وتابع، "الأقدمية في بعض الأوقات تكون ظالمة، فقد يكون هناك لاعب قديم ولكن غير مؤهل لقيادة الفريق والتواصل مع الإدارة واللاعبين".





وعن أزمة نجم ليفربول مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخروج المبكر من كأس الأمم، أشار البدري إلى أن محمد صلاح أصر على الدخول في معسكر المنتخب مبكرا على الرغم من أنه يعاني من إصابة، موضحا أن يتواصل معه باستمرار، وكان يتحدث مع محمد بركات عن كيفية السفر إلى توجو.





وشدد البدري أنه اعتذر عن تدريب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد تلقيه عرضا من بيراميدز، موضحا أنه في ذلك التوقيت كان لا يعمل في أي نادي.





وتطرق للحديث عن كواليس تعيين بركات مديرًا للمنتخب، وأوضح أنه تم ترشيحه عند اختياره مديرا فنيا للمنتخب، مشيرا إلى أنه وافق على الفور.





وواصل، "عماد متعب كان مرشحا أيضا، واندهشت حين اعتذر عن عدم تولي المنصب، كل شيء وله ظروفه ووقته، وكنت أتمنى أن يكون موجود".



