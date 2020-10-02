شاهد.. التجهيزات الأخيرة لاحتفالية نصر أكتوبر في المنصة بحضور حكيم وهشام عباس (صورة)





وشارك الفنانين فى البروفات النهائية بحضور مهندس الصوت عماد نبيل والاضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى.

يستعد عدد كبير من نجوم الفن في المشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بعدد من ميادين مصر وتعتبر المنصة هى المقر الرئيسى للاحتفالات.ويشارك فيها كل من الفنان حكيم وهشام عباس وأحمد جمال وبوسى ومحمد فؤاد ومحمد رمضان.ومن المقرر أن يختتم الحفل نجم الفاير شو أحمد عصام الحفل من تنظيم محمود بخيت تحت شعار فى حب مصر.