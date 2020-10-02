أخيرا هلبس شورت ونص كوم".. وسام فارس يودع "دانتيل" بطريقته الخاصة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان اللبناني وسام فارس، عن سعادته بنجاح مسلسل دانتيل والذي جسد من خلاله شخصية جاد والتي أحبها الجمهور بشكل كبير.

وعلق وسام عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر: آخر حلقة من مسلسل ‎دانتيل صارت على شاهد
انشالله يكون عجبكن واستروا ما شفتو منّي أخيراً صار فيّي إشلح هالبدلات وإرجع عالشورت والنص كم شكر كبير لكل شخص حط ربع طاقة ليطلع المسلسل خصوصاً بالظّروف الصعبة يلي صوّرنا وانعرض فيها

وتصدر مسلسل دانتيل من بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور والنجم السوري محمود نصر، قوائم التريند بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض آخر حلقاته مساء أمس عبر منصة شاهد الالكترونية.

وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال، وينتحر صاحبها بسبب تراكم الديون عليه ويترك ابنه يوسف يواجه الواقع الأليم.

وتشتعل قصة حب رومانسية بين ”ميرنا“ سيرين عبد النور و”يوسف“ محمود نصر والتي نشأت شرارتها منذ الطفولة ومرا بالعديد من المواقف سوياً.

يذكر أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كل من النحوم سيرين عبد النور ومحود نصر والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم.


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