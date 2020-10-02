برشلونة يغازل نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسباني، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع الإسباني إريك جارسيا، مدافع فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.













ووفقاً لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يتمسك الفريق الكاتالوني بشدة في ضم جارسيا، إلا أنه لن يقدم عرضًا مجنونًا لأن وضعه الاقتصادي لا يسمح بذلك، وأيضًا لأن اللاعب سيكون حرًا يوم 30 يونيو".













وأصاف:"ولا يملك برشلونة سوي الرباعي جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت ورونالد أراخو، بالإضافة إلى صامويل أومتيتي، الذي بدأ يستعيد لياقته البدنية".









وواصل:"ويأمل الفريق الكاتالوني في تعاقد مع الثنائي روبن دياز وناثان أكي لاعبي فريق مانشستر سيتي، قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي الجارية، لتخفيض مطالبه المالية لبيع جارسيا".











