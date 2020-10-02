تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع عمر خربين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 

يسعي نادى الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اشترط الحصول على مليون ونصف دولار سنويًا من أجل التوقيع لنادي الزمالك. 

وأكد ياسين خلال برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المفاوضات البيضاء مع المهاجم السوري قاربت على الإنتهاء فى ظل رغبة الإدارة فى تدعيم خط هجوم الفارس الابيض نظرا لاحتمالية رحيل مصطفى محمد للأحتراف الخارجي عقب نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن العقوبة المتوقعة على فرجانى ساسي بعد الطرد أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 22 ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 10 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

12:37 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

12:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟