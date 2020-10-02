تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع عمر خربين
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:39 ص
محمد جمال
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يسعي نادى الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اشترط الحصول على مليون ونصف دولار سنويًا من أجل التوقيع لنادي الزمالك.
وأكد ياسين خلال برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المفاوضات البيضاء مع المهاجم السوري قاربت على الإنتهاء فى ظل رغبة الإدارة فى تدعيم خط هجوم الفارس الابيض نظرا لاحتمالية رحيل مصطفى محمد للأحتراف الخارجي عقب نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.