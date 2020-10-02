تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع عمر خربين





يسعي نادى الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.





وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اشترط الحصول على مليون ونصف دولار سنويًا من أجل التوقيع لنادي الزمالك.



