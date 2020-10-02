سيرين عبد النور محاطة بإشادات الجمهور.. وهكذا علقت على نجاح "دانتيل"

Advertisements





تصدر مسلسل "دانتيل" من بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، قوائم التريند بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض آخر حلقاته مساء أمس عبر منصة شاهد الالكترونية.



وتلقت سيرين عبد النور إشادات واسعة من قبل الجمهور الذي أثنى على أدائها المميز، كما أعرب محبيها عن محبتهم الشديدة لثنائيتها مع النجم السوري محمود نصر.



وأعربت سيرين عن سعادتها الغامرة بنجاح العمل ولاسيما بعد تصدره يوميا للتريند في لبنان إبان فترة عرض حلقاته السابقة.



وعلقت سيرين عبر إحدى التغريدات المهنئة لها بالنجاح: كتير مبسوطة.



وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال، وينتحر صاحبها بسبب تراكم الديون عليه ويترك ابنه يوسف يواجه الواقع الأليم.



وتشتعل قصة حب رومانسية بين ”ميرنا“ سيرين عبد النور و”يوسف“ محمود نصر والتي نشأت شرارتها منذ الطفولة ومرا بالعديد من المواقف سوياً.



يذكر أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كل من النحوم سيرين عبد النور ومحود نصر والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم.





