إصابة مستشارة في البيت الأبيض بفيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
نقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصار مسؤولة في البيت الأبيض، أن مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأشارت المصادر إلى أن "هيكس" رافقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية.

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، 45،342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير.

وقالت المراكز الأمريكية، في بيان: أن مجموع حالات الإصابة في الولايات المتحدة بلغ 7،213،419 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء .

وأضافت: أنه تم تسجيل 1،030 وفاة جديدة بالفيروس التاجى ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 206،402 حالة .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,357 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,549 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن العقوبة المتوقعة على فرجانى ساسي بعد الطرد أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 4 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار البيت الأبيض يلغي زيارة مقررة إلى إسرائيل

إدارة ترامب: "هيكس" تعود للبيت الأبيض الشهر المقبل

إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا

البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يبحث مواجهة "كورونا" بتريليوني دولار

رغم تفشي كورونا.. "ترامب" يستأنف التجمعات الانتخابية

عاجل.. ترامب يعترف بوجود إصابات بكورونا في البيت الأبيض

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

12:37 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

12:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟