نجم أياكس على ردار مانشستر سيتي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد مانشستر سيتي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكيو، ظهير أيسر أياكس أمستردام، خلال الصيف الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن أياكس يسعى لرفض رحيل لاعبه الرابع هذا الصيف، لكن الدولي الأرجنتيني مصمم على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

 وتابعت الصحيفة، أن مانشستر سيتي مطالب بدفع 23 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نجم أياكس، بالإضافة إلى معرفه موقف زينتشينكو النهائي من الرحيل.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن عن التعاقد مع ضم الثنائي ناثان أكي من بورنموث، وروبن دياس مدافع بنفيكا، لتدعيم دفاع السيتيزن استعدادًا للموسم الحالي.

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