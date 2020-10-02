نجم أياكس على ردار مانشستر سيتي









كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويريد مانشستر سيتي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكيو، ظهير أيسر أياكس أمستردام، خلال الصيف الجاري.





وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن أياكس يسعى لرفض رحيل لاعبه الرابع هذا الصيف، لكن الدولي الأرجنتيني مصمم على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.





وتابعت الصحيفة، أن مانشستر سيتي مطالب بدفع 23 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نجم أياكس، بالإضافة إلى معرفه موقف زينتشينكو النهائي من الرحيل.



