مسلسل "DNA" قصة حقيقية مشوقة ومعتصم النهار الحبيب المنافق!

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أعلنت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان عن عمل درامي جديد يجمع بين النجمين معتصم النهار ودانييلا رحمة وقامت بنشر الصور الأولى لهما من كواليس المسلسل والذي يحمل عنوان DNA، وهو مؤلف من 10 حلقات، وسيعرض قريباً، من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا.



وتحدث المنتج جمال سنان في لقاء له ببرنامج ذا إنسيدر بالعربي، عن تفاصيل العمل وقال إنه يدور حول قصة حقيقية ويحوي أحداث تشويقية وجرائم وأمور كثيرة.



وأضال جمال سنان أن دانييلا رحمة تجسد شخصية سايكو فيما يقدم معتصم النهار دور الحبيب المنافق.



يذكر أن جمال سنان قد أعلن عن بدء التحضيرات لمسلسل عرابة بيروت والذي سيكون واحدا من أهم وأضخم الأعمال الدرامية.