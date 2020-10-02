يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على فريق ليدز يونايتد، مساء غدا السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى السيتي لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد نظيره ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفن في الجولة الماضية من الدوري، كما سقط أيضا الريدز في آخر مبارياته بالبريميرليج أمام فريق شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد:-





من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد:-





تذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصريا عبر قناة bein sport التابعة لشبكة قنوات bein sport المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



