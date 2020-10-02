موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على فريق ليدز يونايتد، مساء غدا السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى السيتي لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد نظيره ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفن في الجولة الماضية من الدوري، كما سقط أيضا الريدز في آخر مبارياته بالبريميرليج أمام فريق شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد:-

من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد:-

تذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصريا عبر قناة bein sport التابعة لشبكة قنوات bein sport المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة ستحدد في وقت لاحق، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السابع برصيد 6 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ أقل من ساعة

الكشف عن العقوبة المتوقعة على فرجانى ساسي بعد الطرد أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 21 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة التضامن: إصدار قانون للمسنين نهاية 2020

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يحيل واقعة فرجاني ساسي للجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

12:37 ص

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

02:07 ص

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

12:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟