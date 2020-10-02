حسام البدري: خوض أي مباريات ودية في أكتوبر كان ضد مصلحة الأهلي والزمالك وبيراميدز









كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن الظروف التى يواجهها الفراعنة قبل مواجهتى توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وقال حسام البدري فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى أحمد شوبير:"واجهت ظروف صعبة منذ أول تجمع للمنتخب في أكتوبر 2019

وأزمة المنتخب مع بعض لاعبي بيراميدز كانت ضمن التحديات التي واجهتنا،

والمنتخب خرج بأقل الخسائر بتعادليه مع كينيا وجزر القمر".





وأضاف:" الظروف أجبرتني على ضم بعض اللاعبين رغم ندرة مشاركتهم مع أنديتهم

وأزمة كورونا ضاعفت من معاناة الجهاز الفني لمنتخب مصر".





وتابع البدري:" وضعت هيكل للمنتخب قوامه من 25 إلى 27 لاعب ولم يطلب مني عدم خوض مباريات ودية في أكتوبر".





وأكمل:" المنتخب يواجه صعوبة في استدعاء المحترفين بسبب ظروف الحجر الصحي، وهناك 13 لاعبا من الهيكل الأساسي للمنتخب غير قادرين على خوض مباريات حاليا ".





وأتم:" خوض أي مباريات ودية في أكتوبر كان ضد مصلحة الأهلي والزمالك وبيراميدز