خاص| بدء التحضير لمسلسل عرابة بيروت ومازال الاتفاق مع الأبطال مستمرًا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج اللبناني ​جمال سنان​، عن التحضير لمسلسل جديد بعنوان "ست الكل/عرابة ​بيروت​".

وعلم الفجر الفني من مصادره الخاصة أن الشركة المنتجة لم تنتهي من الإتفاق مع أبطال العمل، وسيتم انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.


وتدور قصة العمل حول حقبة زمنية ماضية بتفاصيلها الحقيقية الصادمة، لأحداث هزّت بيروت، وشغلت الرأي العام حينها، لواحدة من أشهر قصص الليل والمال والنفوذ والجبروت.

ويعتبر هذا العمل من أضخم الانتاجات الخاصة بشركة "Eagle Films" وسوف تدور أحداثه في قالب مليء بالإثارة والتشويق.

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