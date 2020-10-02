موعد مباراة ريال مدريد القادمة فى الدوري الإسباني

يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سيوتات دي فالنسيا الدولي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



