موعد مباراة ريال مدريد القادمة فى الدوري الإسباني

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سيوتات دي فالنسيا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد نجح فى الجولة الماضية الفوز بصعوبة على حساب نظيره فريق بلد الوليد بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

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