تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

تقرر تأخر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن موعد وصوله إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران.





وكان من المقرر وصول المدرب الجنوب إفريقي إلى مطار القاهرة في الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة لكن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصوله حيث من المنتظر أن يصل الساعة السادسة صباحًا.





وتسبب تأخر الطائرة التي استقلها موسيماني من جنوب إفريقيا إلى أديس أبابا في عدم لحاق المدرب الجنوب إفريقي بالطائرة التي ستقلع من مطار أديس أبابا إلى القاهرة.



