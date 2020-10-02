موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره فريق سيلتا فيجو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره إشبيلية فى الجولة القادمة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



