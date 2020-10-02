بعد إطلالتها الأخيرة.. الجمهور يطلق على هنا الزاهد 'مارلين مونرو" العرب





ويشعر "عمر"، بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرا بإطلالة مختلفة وارتدت فستان يحمل اللون الاحمر وبلوك شعر مختلف وارتدت باروكة.ونشرت هنا الزاهد ، الصور علي حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الجمهور تداول الصور ووصفها بمارلين مونرو العرب نظرًا للتشابه الكبير بينهم.والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا فيلم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها.