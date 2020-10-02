أيمن منصور: الزمالك المرشح الأقوي لدوري أبطال إفريقيا وبيراميدز فرصته كبيرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أيمن منصور نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفارس الأبيض هو الفريق الأقرب والمرشح الأقوي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويواجه الزمالك سيواجه نظيره الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر أكتوبر الجاري.

وقال أيمن منصور فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب إفريقيا والمذاع على قناة الفضائية المصرية:" الزمالك هو الأقرب والمرشح الأقوي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وهو الفائز بلقب السوبر الإفريقي هذا العام والحالة الفنية لدي اللاعبين جيدة للغاية".

وتابع:" فريق بيراميدز أيضًا لديه فرصة من ذهب للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ولديه فرصة من ذهب هذا الموسم ، فهو فريق قوي وبه لاعبين وإدارة على مستوي عال مما يجعل الفريق هو المرشح الابرز للفوز باللقب".

وأضاف فى تصريحاته:" لقب السوبر الإفريقي هو الأغلى فى تاريخي والحمدلله إنى كنت صاحب الهدف وهو الأغلي فى مسيرتى".

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