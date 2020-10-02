نفاذ التذاكر السيلفر لحفل أنغام بدار المنارة













نفذت التذاكر السيلفر لحفل النجمة أنغام، بدار المنارة المقرر إقامته الاسبوع القادم يوم الجمعة الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري ويتبقي عدد محدود من التذاكر.ويرصد "الفجر الفني" أسعار التذاكر حيث تتراوح مابين "600 و1500" حيث حجز تذكرة سيلفر ثمنها ٦٠٠جنيها وجولد ثمنها ٩٠٠جنيه وبلاتينيوم ثمنها ١٢٠٠جنيه و vib ثمنها ١٥٠٠ جنيه.وذلك مع مراعات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين، والالتزام بالإجراءات الوقائية والأخذ في الاعتبار نسبة 25 ٪ للاستبعاب حرصًا على سلامة الجمهور.وفي سياق آخر، تستعد أنغام لطرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، من المقرر طرحه نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتتعاون فيه مع عدد كبير من ملحني وشعراء الوطن العربي، منهم الشاعر بدر بن عبد المحسن في أغنية "مزح"، والأمير عبد الرحمن بن مساعد في كل من: آخر لقا، ثلاث حروف، تلم إيدينا، كما تتعاون أيضًا مع المستشار تركي آل الشيخ.والجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية "بحبك وبرتاحلك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما.وأغنية "بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.