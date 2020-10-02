مدحت صالح يغني "أحلموا" مع مواهب من الشباب









يغني النجم الكبير مدحت صالح، "أحلموا" من كلمات الشاعر الكبير عماد حسن والحان الملحن الكبير مدحت الخولي ديو مع نجوم نادي سبورتنج الرياضي الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات المواهب sporting's got talent.بينما أكد مدحت صالح، على دعمه الصادق لفكرة تبني المواهب الجديدة والاستمرار في دعمهم حتي تثبت هذه المواهب قدرتها علي المشاركه الفعلية في الساحة الغنائية بأفكار جديدة وطموحات.من ناحية أخرى أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان "مدحت صالح" وجائزة الابداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.