كومان يطرد لاعب جديد خارج برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني مازال يواصل حملة التخلص من النجوم الزائدة في صفوف الفريق الكتالوني من أجل إعادة ترتيب صفوف البلوجرانا بحثًا عن استعادة كبرياؤه الذي فقده في الموسم الماضي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مذبحة كومان لم تتوقف عند حدود التخلص الصادم من أسماء بحجم الرباعي لويس سواريز ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، حيث قرر المدير الفني الهولندي الإطاحة بنجم خط وسط الفريق البرازيلي ماتيوس فيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كومان أعلن أن فيرنانديز البالغ من العمر 22 عامًا الذي انتقل إلى البرسا في الصيف الماضي قادمًا من صفوف بالميراس مقابل 7 مليون يورو أصبح خارج حسابات برشلونة في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة الإسبانية أن المدير الفني الهولندي الصارم عقد جلسة قصيرة مع نجم خط الوسط البرازيلي الواعد واعترف له خلالها بصعوبة الحصول على دقائق كافية من الفريق في الموسم الحالي ليفتح الباب لرحيله على سبيل الإعارة والعودة إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فرنانديز منفتح على الرحيل عن الكامب نو على سبيل الإعارة إلى أحد أندية الدوري الإسباني من أجل حصد المزيد من الخبرات في الدوري الإسباني والتعرف أكثر على أجواء المنافسة قبل حجز مقعد في تشكيل الهولندي رونالد كومان.