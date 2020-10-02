تفاصيل ضبط صاحب مخبز استبدل طن دقيق مدعم بالتراب (فيديو)

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن هناك معلومات وردت إليه بان هناك بعض المخابز تقوم ببيع حصص الدقيق، وبناء على ذلك تم تشكيل حملة لتفتيش المخابز للتأكد من وجود حصص الدقيق في المخابز، وأثناء التفتيش على أحد المخابز، وجدنا شكائر الدقيق مليئة بكنسة المخابز، وهتك الخبز.





ولفت "سعدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، إلى أن ظاهريًا كان المخبز متواجد به الحصة كاملة، ولكنه بعد التفتيش وجدنا الشكائر مليئة بكنسة المخابز ة وبواقي الخبز، فتم تحرير محضر بسبب التصرف بربع وطن دقيق مدعم، وبيعه في السوق السوداء.





وأشار إلى أن صاحب المخبز في هذه الحالة سيدفع ثمن الدقيق مضاعف، بجانب غلق المخبز لمدة 3 شهور، وهذه العقوبات ستكون رادعة، لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.





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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط ( 4،5طن مقطعات لحوم – أسماك مجمدة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة كفر الشيخ).





كما تم ضبط ( 1،25 طن مفروم لحوم - مقطعات لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة لجمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم بالشيخ زايد (بمحافظة الجيزة)، وضبط ( 10،78 طن سلع غذائية سكر حر – أرز أبيض) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة كفر الشيخ).





وضبط (6،35 طن سلع غذائية أرز أبيض) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة كفر الشيخ).





وضبط أيضا ( 9250 كمامة منتج نهائي بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 30 بكرة أقمشة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنتزه (بمحافظة الإسكندرية)، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (574857 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.



