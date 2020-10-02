الكشف عن العقوبة المتوقعة على فرجانى ساسي بعد الطرد أمام المصري









تعرض فرجانى ساسي لاعب الوسط التونسي لنادى الزمالك للطرد خلال مواجهة المصري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بفوز القلعة البيضاء.





وكشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن ايقاف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك 8 مباريات بالإضافة الى تغريمه ماليًا بعد تعديه بالفعل والقول على أمين عمر حكم مباراه فريقه امام المصري.





وأكد ياسين فى برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن ساسي قام بسب الدين للحكم، ونعته بأسوء الالفاظ بالأم والأب.



