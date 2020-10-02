حمادة هلال يشارك في حفل ملك وملكات جمال الأطفال

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يقام مساء اليوم الجمعة بـ"مسرح الزمالك"، وبمشاركة وزارة الثقافة والمجلس القومي لثقافة الطفل أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال ويحيها النجم حمادة هلال.

يستضيف الحفل الذي سيبدأ من الخامسة مساءا نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الأجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع.

وتتضمن الفقرات افتتاحية بكلمة يلقيها دكتورعزت سامي رئيس المهرجان ودكتورشريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان، وفقرات مميزة يقدمها السيرك المصري وعروض مسلية للأطفال، ومنها عرض الألعاب النارية.

وكان من المفترض إقامة ولكن تم تأجيله بسبب "كورونا" مما جعل إدارة المهرجان تؤجل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، بالرغم من إنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي.

وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، وأستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

ومن المقرر أنه يتم اليوم اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" منذ أيام قليلة.


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