رابطة إخراج مصر تصدر بيانا ضد منتج مسلسل "كارمن"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أصدرت رابطة إخراج مصر، بيانًا هامًا بشأن أزمة فريق إخراج مسلسل "كارمن" بعد أن قاموا بتقديم شكوى تتيجة عدم تقاضيهم مستحقاتهم المادية رغم مرور أكثر من عام ونصف على تصوير العمل.

واتخذت الرابطة العديد من القرارات، أهمها منع التعامل نهائيا مع الشركة المنتجة، بالإضافة إلى تكليف المستشار القانوني للرابطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزملاء.

كما طالبت الرابطة، أعضائها بعدم التعاقد مع أي جهة إنتاجية إلا بعد الحصول على نسخة من العقد.

كما أعربت الرابطة عن أسفها الشديد لتجاهل نقابة المهن السينمائية ما يحدث على الرغم أنها الكيان القانوني للسينمائيين.

وكشفت الرابطة، عن استعدادها لتجهيز أحد كوادرها لخوض انتخابات نقابة المهن السبنمائية المقبلة.


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