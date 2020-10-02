مواجهات قوية للمحلة وفاركو ودمنهور بالجولة 20 للقسم الثاني



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة ..



1- البلدية مع غزل المحلة

على استاد طنطا

ودربى الغربية وأقوى مباريات الجولة تجمع

بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد مع غزل المحلة بقيادة خالد عيد

يدخل فريق البلدية اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن تلقى هزيمة من الحمام بهدفين مقابل هدف واحد سجله محمود كلشط، بينما غزل المحلة متصدر المجموعة برصيد

38 نقطة بعد فوزه على فريق أبو قير بهدف محمود صلاح

حقق فريق غزل المحلة الفوز بهدفين مقابل هدف سجلها خالد رسلان وخالد الاخمينيى بينما سجل زيكو هدف البلدية من ضربة جزاء.



2- الرجاء مع فاركو



على ملعب مركز شباب مطروح، يلتقي فريق الرجاء بقيادة رضا أبو اليزيد مع فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور

يحتل فريق الرجاء المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن تعادل مع دكرنس بهدفين لكلا منهم سجل هدفين الرجاء إبراهيم رخا من ضربة جزاء ووائل فرج، بينمافاركو وصيف المجموعة برصيد

38 نقطة بعد فوزه على فريق دمنهور بهدفين دون رد سجلهاعلى بهيج.



وحقق فريق فاركو الفوز على الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة سجلها هشام فتح الله ويحيى زايد وعلى بهيج ٠

3- المنصورة مع دمنهور

على استاد المنصورة، يلعب فريق المنصورة بقيادة ياسر عبدالرحمن الواحد مع فريق

دمنهور بقيادة كمال فريد.



يدخل فريق المنصورة وهو في المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد تعادله مع فريق الأوليمبي بهدف أحمد رجب هريسه، بينما فريق دمنهور صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد هزيمته أمام فاركو بهدفين دون رد



حقق المنصورة الفوز بثلاثية مقابل هدفين سجل أهداف المنصورة أحمد هريسه من ركلة جزاء ومحمود توكل وعبد السميع إبراهيم ، فيما سجل وحيد محسن هدفين فاركو من ضربتين جزاء ٠

4- أبو قير مع دكرنس

على ملعب أبو قير

يواجه فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده ٠

يحتل فريق أبو قير المركز السادس برصيد 29 نقطة بعد هزيمته من غزل المحلة بهدف نظيف ، بينما دكرنس في المركز الخامس برصيد 30 نقطة بعد تعادله مع الرجاء بهدفين سجلها أحمد جمعة وأحمد الشحات ٠

فاز فريق دكرنس بهدفين مقابل هدف سجلها نادر حلمي والسيد كناشه فيما سجل محمد عبد الله هدف أبو قير ٠

5- الأوليمبي مع المالية

يلتقي فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا مع فريق المالية بقيادة أيمن مجدى ٠

يدخل فريق الأوليمبي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد تعادله مع المنصورة بهدف هادي أنور، بينما المالية صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق بيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين سجلها محمود عزت هاتريك وحمدى الفقى ٠

كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل عبد الله

السيد للمالية وتعادل محمد أسامة حناكشه للاوليمبى

6- بيلا والحمام

يستضيف فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى فريق الحمام بقيادة سمير سعد

بيلا متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط بعد هزيمته أمام المالية بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فريق الحمام في المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد فوزه على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ٠

شهدت مباراة الدور الأول انسحاب بيلا بعد مرور 5 دقائق وكانت النتيجة فوز الحمام بهدف

مهنا منصور بعد أن بدء بيلا اللقاء ب7 لاعبين فقط

ترتيب المجموعة

1- غزل المحلة 38 نقطة

2- فاركو 38 نقطة

3- دمنهور 33 نقطة

4- المنصورة 31 نقطة

5-دكرنس30 نقطة

6- أبو قير 29 نقطة

7- الرجاء 27 نقطة

8- البلدية 25 نقطة

9- الأوليمبي 23 نقطة

10- الحمام 23 نقطة

11- المالية 8 نقاط

12- بيلا 5 نقاط

تنطلق يوم السبت الساعة الثالثة عصرا مباريات الجولة ال20 للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة.