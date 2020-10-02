خبير: الدفع الإلكتروني يحارب الفساد

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدفع الالكتروني مهم جدًا للدلولة المصرية، لأنه سيلغي فقد العملة وتلفها نتيجة تداولها في الأسواق ، بما يعود على الدولة بـ 2% من أجمالي النتاج المحلي





وتابع "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الدفع الالكتروني سيؤدي إلى تحصيل المتحصلات الحكومية الكترونيًا بشكل سريع، خلاف أنه سيحارب الفساد، وسيدخل الاقتصاد الرسمي داخل الاقتصادي الرسمي، لأن كل التعاملات المالية ستكون داخل الأنظمة الالكترونية، وهذا سيمنع التعامل تحت الطرابيزة.





ولفت إلى أن الشيء الوحيد الذي يعيب وسائل الدفع الالكتروني هو الرسوم المفروضة على المواطن المتعامل مع وسائل الدفع الالكترونية، مشيرًا إلى أن البنوك تحصل رسوم على كل معاملة تبدأ من 5 جنيهات لـ 20 جنيه.





إلى ذلك، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر لأول سندات خضراء في سعيها لإقامة مشروعات صديقة للبيئة ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.





وقال "كجوك" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن هذه السندات تخاطب المستثمرين المهتمين بهذا الشأن لتحصل على الموافقات الدولية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة".





وتابع: "هناك 17 مستثمر جديدًا لمصر لأول مرة، وهذه السندات ساعدت على تدفق أموال جديدة تضيف بعدًا وقوة وتنوع للاستثمار المتاح في مصر".





واستطرد: "الاكتتاب قوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية ووصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، كما أنه يعمل على أن يكون لمصر سعر مرجعي".



