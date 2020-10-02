شاهد.. فضيحة جديدة مسربة للهارب محمد علي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
أمنية فوزي
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.

وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".


واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".

وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد علي فيديوهات محمد علي بوابة الفجر المقاول الهارب الفجر

أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل مشادة نجوم الزمالك والمصري بسبب إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 10 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن العقوبة المتوقعة على فرجانى ساسي بعد الطرد أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رحيله عن الأهلي.. وجهة رينيه فايلر القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 7 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على أسباب تأخر وصول موسيماني للقاهرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

سما المصري تهدد بفضح ريهام سعيد بهذا الفيديو

عمرو أديب لـ أمير قطر: "الراجل دا بيسرقك أنت وأبوك"

مصاب حادث "تذكرة القطار": حاولنا شرح ظروفنا المادية للكمسري لكنه لم يستجب

نضال الشافعي يكتب: "غذاء العقول يبدأ من حلة البيت"

زوجة خالد عليش تفضحه على الملأ: "بيقبض 75 ألف جنيه في الشهر ومش عايز يدفع مصاريف بنته" (صورة)

انتهت بالسجن 6 سنوات.. القصة الكاملة لـ"شيري هانم" وابنتها زمردة

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

09:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

12:37 ص

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

12:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟