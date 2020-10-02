شاهد.. فضيحة جديدة مسربة للهارب محمد علي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.





وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".









واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".



