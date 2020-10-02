غدا.. "وزيري" يتابع أعمال ترميم ناتج كشف سقارة الأثري والإعلان

تابع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال ترميم ناتج حفائر البعثة المصرية في سقارة.





جاء ذلك في إطار الاستعداد للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد السبت القادم، حيث أسفرت أعمال حفائر البعثة عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميًا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عامًا، وعثر لاحقًا علي 14 تابوتا أخري.





ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.



