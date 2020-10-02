أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض التدريبات الجماعية غدا الجمعة على ملعب النادي في الرابعة عصرا، وذلك استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة والمقررة إقامتها في بطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد لمحمود علاء مساء اليوم الخميس في الجولة الحادية والثلاثين بالدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب في الإسكندرية.


ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 64  نقطة، وذلك بعد ان خالد الابيض 31 مباراة ، فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر في 5 مناسبات

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