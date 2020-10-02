أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض التدريبات الجماعية غدا الجمعة على ملعب النادي في الرابعة عصرا، وذلك استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة والمقررة إقامتها في بطولة كأس مصر.





وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد لمحمود علاء مساء اليوم الخميس في الجولة الحادية والثلاثين بالدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب في الإسكندرية.







