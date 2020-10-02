تعرف على مواعيد مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا









أجريت مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، مساء أمس الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر.





وأسفرت القرعة عن وقوع فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره إشبيلية الإسباني، وكراسنودار الروسي، ستاد رين الفرنسي، في المجموعة الخامسة.





مواعيد مباريات تشيلسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:





الجولة الأول : 20-21 أكتوبر





الجولة الثانية : 27-28 أكتوبر





الجولة الثالثة : 3-4 نوفمبر





الجولة الرابعة : 25-26 نوفمبر





الجولة الخامسة : 1-2 ديسمبر





الجولة السادسة : 8-9 ديسمبر



