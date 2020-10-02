بدرجات الحرارة.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: