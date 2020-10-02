بدرجات الحرارة.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع

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