بدرجات الحرارة.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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