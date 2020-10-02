تفاصيل اقتراب الزمالك من حسم صفقة محمود وادي

كشف مصدر خاص بنادي المصري البورسعيدي عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة محمود وادي هداف الفريق وذلك بناء على رغبة اللاعب والاتفاق بين الطرفين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن وادي قد حسم وجهته المقبلة بالأنتقال إلى نادي الزمالك ليتسنى له المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.





وأضاف :"المهاجم الفلسطيني تحدث مع مسئولي المصري بشأن انتقاله خاصة أنه لم يتبقى في عقده الكثير مع الفريق البورسعيدي، والأمور في طريقها للانتهاء خلال الأيام المقبلة".



