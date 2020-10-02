تفاصيل اقتراب الزمالك من حسم صفقة محمود وادي
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
أنس عبدالغني
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كشف مصدر خاص بنادي المصري البورسعيدي عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة محمود وادي هداف الفريق وذلك بناء على رغبة اللاعب والاتفاق بين الطرفين.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن وادي قد حسم وجهته المقبلة بالأنتقال إلى نادي الزمالك ليتسنى له المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.
وأضاف :"المهاجم الفلسطيني تحدث مع مسئولي المصري بشأن انتقاله خاصة أنه لم يتبقى في عقده الكثير مع الفريق البورسعيدي، والأمور في طريقها للانتهاء خلال الأيام المقبلة".
ويسعى الزمالك لتدعيم خط الهجوم في ظل الرحيل المتوقع لكاسونجو كابونجو وعمر السعيد مهاجم الفريق بسبب إنخفاض مستواهم الفني خلال الفترة الماضية، إلى جانب الرحيل المتوقع لمصطفى محمد للأحتراف الخارجي بناء على وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
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