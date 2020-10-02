أحمد سعد يعلن عن تعاون فني وإداري مع تامر عبد المنعم

أعلن النجم أحمد سعد عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم شركة "PMG" وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

وبموجب الاتفاق يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.

وكان تامر عبد المنعم قد تولى الادارة الكاملة لأعمال عدد من نجوم العالم العربي و حقق نجاحات كبيرة نظرًا لقدرته على ايجاد منظومة ادارة أعمال متكاملة تتولي العديد من المهام بداية من دعم اختيار

وصناعة الأغناني التي يقدمها الفنان بشكل يجعله أكثر تجديدا لكل أغنية يقدمها من حيث الكلمات واللحن والتوزيع وأيضا تنفيذها كفيديو كليب بشكل مبهر غير تقليدي ومرورا بتوفير متخصصين في المظهر واللوك