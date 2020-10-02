معتز عبدالفتاح: مصر آثرت تقديم الاستقرار والتنمية على الديمقراطية

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء اليوم الخميس، إن كلمة "ديمقراطية" سهلة الوصف لكنها صعبة المنال لأنها عملية شديدة التركيب، مشيرا إلى أنه حتى نظم الحكم الموصوفة بالديمقراطية تقترب وتبتعد عن الإطار النظري للديمقراطية لأسباب متعددة.





أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، أن أهم فاعل في مكونات الديمقراطية هم المواطنون أنفسهم الذين يؤمنون في ظل دولة ديمقراطية أن شرعية الوصول إلى السلطة مرتبطة باحترام كل ما سبق وأنه: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية" مهما تبنوا سياسات شعبوية تتدغدغ مشاعر الناس وتلهب حماس الجماهير، لذا يكون من واجبات الدولة "تربية وتثقيف" المواطنين على القيم الديمقراطية وعلى ممارسة إجراءاتها واحترام نواتج عملياتها.





وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه "بالنسبة لحالتنا المصرية، فمن الواضح أن الخط العام هو تقديم الاستقرار والتنمية على الديمقراطية تقديم ترتيب وليس ترتيب تفضيل، نحن بحاجة للثلاثة ولكن الضرورات قد تجبرنا على المفاضلة في الترتيب الزمني أحيانا"، مضيفا: "مصر عمرها ما كانت دولة ديمقراطية، مكنش دولة ديمقراطية وإحنا مش حاليين دولة ديمقراطية والواقع يقول إنها لن تأتي إلا بعد سنوات، ونحن في مرحلة تثبيت أركان الدولة حتى لا تؤدي الديمقراطية لعكس الهدف المراد منها، لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية".



