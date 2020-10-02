محلل روسي: تركيا تحاول توسيع نفوذها في منطقة القوقاز (فيديو)

قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي، أندريه أنتيكوف، إن روسيا تبذل جهودا دبلوماسية مع عدد من الدول لوقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كراباخ، وهي تصر على ذلك.





وأوضح خلال حواره لقناة الغد، أن مفاتيح وقف التصعيد في تركيا وليس في أذربيجان، فتركيا هي من تزود أذربيجان بالمرتزقة والأسلحة، وهناك تصريحات تركية صدرت في القضية حملت نبرة حادة وتشجيع لأذربيجان لمواصلة القتال.





وتابع، أن تركيا لا تسعى لحلول دبلوماسية، وعلاقات تركيا وأذربيجان قوية وتاريخية وعميقة وهي تسعي لتقوية نفوذها في المنطقة، وتركيا تستغل المشكلات في الحدود الغربية لروسيا وتحاول اشعال الأوضاع أكثر وتستغل الظروف لتوسيع نفوذها.





واتهمت فرنسا اليوم الخميس تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للقتال في الصراع الدائر بإقليم ناجورنو كراباخ، وقالت إنها تعمل مع روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار هناك بين قوات أذربيجان وتلك المتحدرة من أصل أرميني، وتنفي تركيا إرسال مرتزقة لخوض الصراع.





وترأس فرنسا وروسيا والولايات المتحدة بشكل مشترك مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي مجموعة تأسست في عام 1992 للتوسط في حل سلمي لصراع جيب ناجورنو كراباخ بجنوب القوقاز.



